Almanya'dan Löw'e yeni sözleşme 

İSTANBUL,(DHA)

Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Joachim Löw ile 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

2008 yılından beri Almanya Futbol Takımı\'nın teknik direktörlüğünü yapan ve bu süreçte 2014\'de Brezilya\'da düzenlenen dünya kupasında şampiyonluk elde ve sonrasında da 2017\'de Rusya\'da düzenlenen konfederasyonlar kupasında da kupa kaldıran Almanya, Löw ile 2022 yılının sonuna kadar devam etme kararı aldı.

1998- 1999 yılında Fenerbahçe, 2000-2001 yıllarında da Adanaspor\'u çalıştıran Löw, kariyerinin kısa bir dönemini Türkiye\'de yaşadı.

Öte yandan Rusya\'da düzenlenecek dünya kupasında da Almanya, kupanın favorileri arasında yer alıyor.