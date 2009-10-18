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Almanya'dan Kürdistan pasaportuna vize

Almanya'nın kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminde yaşayan Irak vatandaşlarına ayrı bir vize uygulamasına geçeceği belirtildi

18 Ekim 2009 03:00

Almanya'nın kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi sınırları içinde yaşayan Irak vatandaşlarına ayrı bir vize uygulamasına geçeceği belirtildi

Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin yayın organı Kürdistan TV ve Kürt internet sitesi Peyamner'de yer alan habere göre, Almanya 2010 Mart ayından itibaren Kürdistan pasaportuna Schengen vizesi verecek. Almanya'nın Kürdistan pasaporduna vize verecegi bilgisini Almanya'nın Erbil Konsolosu Dr. Oliver Shinatin yaptı.

Schengen vizesi, Büyük Britanya ve İsveç dışında 25 Avrupa Birliği üyesi ülkede seyahat imkanı sağlıyor. Haber göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı bu karar, Iraklı Kürtler için yeni bir dönemin kapısını açıyor. Şu anki durumda Iraklı Kürtler, diğer Irak vatandaşları gibi sadece Irak pasaportuyla Avrupa'ya seyahat ediyor.

Bölgesel Kürt yönetimi sınırları içinde yaşayan Iraklılara ayrı vize uygulamasının, bu bölgenin Bağdat yönetiminden ayrılığının Avrupa tarafından onaylanması olarak yorumlanıyor.

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