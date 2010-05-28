Almanya'dan KKTC ile ticarete yeşil ışık

T24 - Almanya’nın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Kıbrıs Rum yönetimine, KKTC hava ve deniz limanlarından AB üyesi ülkelere ticaret yapılmasını düzenleyen "Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün" onaylanmasını uygun gördüğünü bildirdiği belirtildi.





Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı birkaç hafta önce Rum tarafına, "Tüzüğün onaylanmasını uygun gördüğünü" iletti.





Gazete, "Almanya'nın diplomatik temasları çerçevesinde ilettiği bu tezinin, Rum yönetiminde endişeye ve bir baş ağrısına daha neden olduğunu" yazdı. Gazete, bu durumun, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Komisyon’un tercih ettiği ve KKTC’yi AB üyelerinin Dış Ticaret çerçevesinde ticari ilişkiler kurabilecekleri üçüncü ülke olarak algıladığı yasal zemini doğru bulduğunu gösterdiğine işaret etti.





Fileleftheros gazetesi, diplomatik bir kaynağa dayanarak, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın tutumunun, "Almanya Meclisi'nin AB dönem başkanlığı sırasında 2007'de aldığı, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun kaldırılması kararına uygun" olduğunu kaydetti.