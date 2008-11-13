Almanya'dan 'Kanal 7 Int'e darbe

Eyalet Medya Kurumları Denetim Komisyonu (ZAK) tarafından bugün yapılan açıklamada, merkezi Frankfurt kentinde bulunan "Euro 7 Televizyon ve Pazarlama GmbH" adlı yayın kuruluşunun, yayın haklarıyla ilgili kuralları büyük ölçüde ihlal ettiği bildirildi.Açıklamada, bu yayın kuruluşunun gelecekte televizyon programlarını ne personel açısından, ne de maddi açıdan yasal kurallara uygun olarak hazırlayabilecek durumda olduğu ifade edildi.Programların sorumluluğunun artık Almanya'da üstlenilmediği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra eski kuruluş çalışanlarının da hapis cezalarına çarptırıldıkları hatırlatıldı.ZAK'ın 13 Mart'ta verdiği yayın iznine bağlı olan yasal gereksinimlerin yerine getirilmemişi. Alman basın yayın yasasına göre günde en azından 4 saat Almanca yayın yapma ve bunun en azından 1 saatinin Almanca haber programı olmasını ön görüyor. Kanal 7 INT ise bu şartları iki aydır yerine getiremiyordu.ZAK'ın gerekçeli kararının metninde, yayının tamamen Türkiye endeksli yapıldığı ve Almanca içerikler için gerekli altyapı ve maddi imkanların bulunmadığının tespidi ardından bu sonuçların Kanal 7 INT'e iletilmek istenildiğinde herhangi bir yayın sorumlulusunun bulunmaması kapatma gerekçesi oldu belirtiliyor.Frankfurt'taki denetimler sırasında eski bir kuruluş yöneticisinin de soruşturmalar kapsamında tutuklandığı bildirildi.Söz konusu yayın kuruluşlarına yayın ruhsatlarının 13 Mart 2007 tarihinde Hessen Eyaleti Medya Kurumu tarafından verilmiş olduğu hatırlatıldı.