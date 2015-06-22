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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Ezidilere askeri eğitim

Alman Ordusu IŞİD ile mücadele kapsamında Kürt Peşmerge güçlerinden sonra Ezidilere de askeri eğitim vermeye başladı.

22 Haziran 2015 22:01


Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Bild gazetesine yaptığı açıklamada “Alman Ordusu, bugünden itibaren bir tabur kurarak IŞİD'den memleketlerini geri almak isteyen Ezidileri de eğitecek” dedi. 200 Ezidi savaşçının eğitimi temmuza kadar sürecek. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ezidilerin Peşmerge güçlerine bağlı iki taburu bulunuyor.

IŞİD'e karşı uluslararası ittifak kapsamında Almanya, geçen yılın eylül ayından beri Irak'taki Peşmerge güçlerine silah desteğinde bulunuyor ve eğitim veriyor. Alman Ordusu'nun rakamlarına göre Kuzey Irak'ta görev yapan Alman askeri sayısı 87.

Ezidilere silah yardımı yapılıp yapılmayacağına cevaben Almanya Savunma Bakanlığı, Kürt Peşmerge güçlerinin elindeki silahları kendilerine bağlı silahlı güçler içinde istedikleri gibi dağıtabileceklerini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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