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Dünya

Almanya’dan Erdoğan’ın o sözlerine yanıt: Anlayamıyoruz!

"Bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız"

04 Kasım 2016 02:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik “teröre destek" iddiasına Almanya'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'nın güvenlik durumuyla ilgili sözlerini anlayamıyorum" dedi. Steinmeier, Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğünün tehlikeye girmesi durumda sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Almanya'nın Türkiye ile yakın ve yapıcı bir ilişki istediğini belirten Steinmeier, "Ancak bu, basın ve ifade özgürlüğünün tehlikeye girmesi söz konusu olduğunda, susmamızı gerektirmez. Bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız" diye konuştu. 

Karşılıklı açıklamalarla iki ülke arasındaki ilişkilerin son aylarda sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in ilişkileri düzeltmek için Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını belirtti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'da bulunan 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen savcıları iade talebinin reddilmesiyle ilgili olarak "Eyy Almanya, biz sizin bu duruşunuzdan endişeleniyoruz, siz teröre çanak tutuyorsunuz çanak" dedi. "Bu terör belası ey Almanya bumerang gibi sizi de vuracaktır. Siz teröre yataklık yapmaktan dolayı tarih boyunca anılacaksınız" ifadesini kullanan Erdoğan "Almanya'nın şimdi de ısrarla FETÖ'nün arka bahçesi haline dönüşmesinden endişe ediyoruz" diye konuştu. 

 

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