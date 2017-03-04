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Almanya'dan Die Welt muhabiri Yücel için "Ajan" diyen Erdoğan'a tek cümlelik yanıt

Erdoğan, Deniz Yücel için "PKK temsilcisi" iddiasında bulunmuştu

04 Mart 2017 15:35

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica talebinde bulunan kişilerin iade edilmesi talebi ve Almanya’nın Türkiye’de demokrasinin gerilediğine dair eleştirileri nedeniyle iki ülke arasında baş gösteren gerilimin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için "PKK temsilcisi ve Alman ajanı" açıklamasına Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan tek cümlelik yanıt geldi.

Reuters'a konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Casusluk suçlamaları absürd" dedi.

Erdoğan: Die Welt muhabiri Deniz Yücel, PKK'nın temsilcisi olarak, Alman ajanı olarak konsoloslukta saklandı

Erdoğan dün, gazeteci Deniz Yücel hakkında, “Almanya’yı görüyorsunuz değil mi, bunlar yok bilmem kimin bir temsilcisi içeri alınmış bundan dolayı değil. Bir ay bu kişi PKK’nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak, Alman konsolosluğunda saklanmıştır. Bunu bize teslim edin yargılansın dendiğinde de vermemiştir” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın, Deniz Yücel açıklamaları şöyle:

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AlmanyaRecep Tayyip ErdoğanDie Welt muhabiri Deniz YücelyanıtPKKAlman ajanı

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