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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan destek istedi

Başbakan Erdoğan Almanya'dan, AB üyeliği yolunda Türkiye'ye yardımcı olmasını istedi. Erdoğan Berlin'deki konuşmasında, Baas rejimi sona ermeden Suriye krizine çözüm bulunamayacağını belirtti.

04 Şubat 2014 16:31


Resmi bir ziyaret için Berlin'de bulunan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak istediğini tekrar vurguladı. Başbakan Erdoğan Alman Dış Politika Cemiyeti'nde yaptığı konuşmada, AB yolunda ve üyelik sürecinde Almanya'dan destek beklediklerini ve Almanya'nın kendilerine şimdiye kadar olduğundan daha fazla yardım etmesini arzuladıklarını söyledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki siyasi krizlere işaretle Türkiye'nin AB'ye olduğu kadar AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan aynı zamanda üyelik müzakereleri paralelinde reformların sürdürüleceğini de belirtti.

Türkiye Başbakanı, ülkesindeki güncel ekonomik problemler ve Lira'nın devalüe olmasıyla ilgili bir soru üzerine, 77 milyonluk Türkiye'nin ekonomik dinamizminin sarsılmadığını ve 2013 yılının son çeyreğinde yüzde 3,8'lik büyüme kaydeden Türkiye'nin en hızlı büyüyen ekonomiler arasındaki yerini koruduğunu söyledi.

Suriye krizini konu alan soruları da yanıtlayan Başbakan Erdoğan ülkesinin 700 bin Suriyeli mülteciye kapılarını açtığını, zengin Avrupa'nın ise 30 bin Suriyeliyi almakta tereddüt ettiğini belirtti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki katliama seyirci kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Çalışma yemeğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Başbakan Erdoğan'ın resmi temas programında Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Alman Sosyal demokrat Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile buluşması da yer alıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını ret ediyor, 2005 yılında başlatılan üyelik müzakerelerine ise devam edilmesinden yana çıkıyor. Birlik Partileri'nin ‘imtiyazlı ortaklık' önerisinin yerine Türkiye ile sıkı stratejik ve ekonomik işbirliği başlatılması şeklindeki önerisi koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti tarafından eleştiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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