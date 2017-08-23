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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Çelik'e "karşılıklı saygı" uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı AB Bakanı Çelik'e yanıt verdi. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Gabriel'i "ırkçılardan kopya çekmekle" suçlayan Çelik'e "karşılıklı saygının" önemi hatırlatılarak, bunun tekrarlanmaması istendi.

23 Ağustos 2017 22:52

AB Bakanı Ömer Çelik'in Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e yönelik açıklamalarına Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth tarafindan salı günü yapılan açıklamada, Çelik'in Gabriel'i "ırkçılar gibi konuşmakla" suçladığı ifadelerinin "incitici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Welt gazetesine açıklama yapan Devlet Bakanı Roth, böylesi bir durumun tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak, ilişkilerin karşılıklı saygı esasına dayanması gerektiğine dikkat çekti.

Roth, iki ülkenin zor bir sınav döneminden geçtiğini belirterek, "böyle bir dönemde mevcut siyasi görüş farklılıklarını karşılıklı saygı çerçevesinde iletmek daha da önemli bir hale geldi" diye konuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Gabriel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı gerginlik sonrası, Twitter üzerinden Gabriel'i hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Çelik, Twitter'daki 28 mesajında Gabriel'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarının akıl tutulmasının ötesine geçtiğini" öne sürerek, “Gabriel, orijinal açıklamalar yapmıyor. Aşırı sağdan ve ırkçılardan kopya çekerek konuşuyor" demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Dw/AFP/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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