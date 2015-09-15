Almanya'dan bir ekonomik rekor daha



Almanya dış ticaret fazlası rekorunu Çin'e kaptırdı. Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo'nun Reuters haber ajansı için yaptığı hesaplamaya göre Çin'in ödemeler dengesi bu yıl daha büyük fazla verecek. Çin'in fazlası 330 milyar dolar, Almanya'nın ödemeler dengesi fazlası ise 280 milyar dolar olacak.

Ifo uzmanlarından Steffen Henzel, “Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin ham petrol ve diğer hammadde fiyatlarının düşmesinin avantajıyla tutar olarak ihracatını ithalatının çok üzerine çıkardı” dedi.

Almanya'nın aşırı ihracat fazlası ise tartışılmaya devam ediyor. Ödemeler dengesi fazlasının bu yıl 250 milyar euroyu bulması bekleniyor. Almanya ödemeler dengesini 2014 yılında 216 milyarlık fazlayla kapatmıştı.

Artışın euronun dış değerinin düşmesinin ihracat üzerindeki olumlu etkisiyle ilgili olduğunu belirten Steffen Henzel, ABD, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelere satılan Alman ürünlerinin ucuzladığını, ABD'ye yapılan ihracatın yılın ilk yarısında dörtte bir oranında artmasıyla ABD'nin bir numaralı ticaret ortağı sıralamasında Fransa'yı geçerek birinciliğe yükseldiğini söyledi.

Ödemeler dengesi mal mübadelesinin yanı sıra dış ülkelerle yapılan, hizmet ticaretinden kalkınma yardımlarına kadar her türlü transferi de kapsıyor. Ifo'nun tahminlerine göre Almanya bu yıl ödemeler dengesi fazlasını Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 8,4'üne çıkaracak. Bu oran 2014 yılında yüzde 7,5 olmuştu. Henzel, Avrupa Birliği'nin ödemeler dengesi fazlasının uzun vadede yüzde 6'yı aşmasını ‘hoş karşılamadığını' belirtti.

AB Komisyonu, Almanya'yı bu nedenle eleştirdiği raporlarında yurtiçi yatırımların arttırılıp talebin teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Amerikan Maliye Bakanlığı daha da ileri giderek açık veren ülkelerin ithalatı borçla finanse etmek durumunda kalması nedeniyle Almanya'nın dış ticaret fazlasının küresel mali istikrarı tehdit ettiğini savunuyor.