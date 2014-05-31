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Dünya

Almanya'dan Berlin Büyükelçisi’ne ‘rahatsızız’ uyarısı

Almanya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu’na 'Başbakan Erdoğan'ın bu tür ifadeler kullanmasından rahatsızız' dedi

31 Mayıs 2014 10:16

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir hakkındaki sözleri üzerine Almanya, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nu Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Almanya, Başbakan Erdoğan’ın sözlerinden duyulan rahatsızlığı ve kızgınlığı dile getirdi. 

Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu ile görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı siyasi direktörü Hans Dieter Lucas yürüttü. Almanya, Berlin Büyükelçisi Karslıoğlu’na “Bu tür ifadelerden rahatsızız” dedi. 

Erdoğan, Özdemir’i sözde Türk olarak nitelemiş ve kendisinin geçen cumartesi günkü Köln konuşmasıyla ilgili çirkin laflar sarfettiğini belirterek, istenmeyen kişi ilan etmişti. 

Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Türk hükümetinin ifadelerinden duyulan rahatsızlığı açıkça dile getirmek” için büyükelçinin çağrıldığı vurgulandı. 

Açıklamada “Türk Alman ilişkilerinin gelişmesi için, Başbakan Erdoğan’ın Köln ziyareti öncesinde bile yoğun çaba sarf eden Alman politikacı hakkındaki bu açıklamalar, Türk-Alman ilişkilerini teşvik etmez” denildi.


Erdoğan tepki göstermişti


Celal Özcan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Cem Özdemir, “Erdoğan’ın artık olumsuz Türkiye’nin simgesi olduğunu ve ziyaretin AB ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini, ayrıca Almanya’daki Türklerin de bedel ödeyeceğini” öne sürmüştü. Erdoğan, geçen salı günü partisinin grubundaki konuşmasında şu yanıtı vermişti: “Sözde bir Türk, oradaki bir siyasi partinin eşbaşkanı. Kullandığı ifadeler çok çirkin. Sen nasıl demokratsın? Önce sen kökenin itibarıyle mensubu olduğun ülkenin başbakanına bu şekilde konuşamazsın. Nerede milletvekili olursan ol önce haddini bileceksin...”

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