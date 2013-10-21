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Almanya’dan Ankara’ya yeşil ışık

Avrupa Birliği kaynakları, Türkiye'yle “Bölgesel Politikalar” başlığının gelecek ay müzakereye açılabileceğini söylüyor

21 Ekim 2013 09:45

Almanya, Türkiye’yle Avrupa Birliği arasında yürütülen müzakerelerde yeni başlık açılmasına onay vermeye hazırlanıyor. Alman hükümeti, Gezi Parkı olayları nedeniyle yeni başlık açılmasına koyduğu engeli kaldırıyor.

Almanya, Gezi Parkı olayları nedeniyle Türkiye'yle yeni bir başlığın müzakereye açılmasına engellemişti.

Tutumu yumuşayan Alman yetkililer, bu itirazlarını kaldıracaklarını duyurdu.

Avrupa Komisyonu da hafta içinde açıkladığı ilerleme raporunda Türkiye'yle üyelik müzakerelerine yeni bir ivme kazandırılmasını tavsiye etmişti.

Bu çerçevede AB’ye üye ülkeler, 22 Ekim'de biraraya gelerek komisyonunun tavsiyesini ele alacak.


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