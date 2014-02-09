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Deutsche Welle

Almanya'dan Afganistan'a eğitim şartı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'den, yabancı askerlerin Afganistan'da yargılanmasının önüne geçen anlaşmayı imzalamasını istedi.

09 Şubat 2014 16:58


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Kabil'de Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile birararaya geldi. İki lider görüşmede, Almanya'nın Afgan askerlerinin eğitimi için sunacağı destek hakkında görüş alışverişinde bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Alman Ordusu'nun eğitim misyonunun, yabancı askerlerin Afgan mahkemelerince yargılanmasının önüne geçilmesini öngören anlaşmaya bağlı olduğunu vurguladı.

Karzai, uluslararası alanda Afganistan'a bu konuda yapılan baskılara rağmen, ABD ile böyle bir anlaşma imzalamaya yanaşmıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Karzai'den­, sözkonusu anlaşmayı en kısa sürede imzalamasını talep ederek, "Bu (eğitim misyonu) 14 gün içinde hazırlığı tamamlanacak bir çalışma değil. Kamuoyunu ve parlamentoyu ikna etmek için zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Öte yandan Alman güvenlik güçlerinin Afganistan'dan çekilme süreci devam ediyor. Ülkede hâlâ 3 bin 100 Alman askeri görev yapıyor. 2015 başına dek bu sayı 800'e inecek. Ülkede kalan askerler sadece Afgan askerlerinin eğitiminde görev yapacak.

Afganistan'da gözler 5 Nisan'da ilk turu yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine çevrildi. Hamid Karzai'nin üçüncü kez aday olamadığı seçimlerde 11 aday yarışacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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