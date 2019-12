Almanya’daki Türklerin kalbi zayıf

Burgazlı, yaptığı açıklamada, Almanya'da 300 binden fazla 100 yaşın üzerinde insanın yaşadığını belirterek, bu ülkede yaşayan Türklerin de uzun yaşamaları için sağlıklı beslenmeleri ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları gerektiğini ifade etti.Göğüs ya da sırt ağrısı şikâyeti olanların mutlaka doktora gitmelerini tavsiye eden Burgazlı, "Bu tip şikâyeti olan kişilerde, aksi tespit edilinceye kadar kalp ve damar rahatsızlığı olduğundan yola çıkılmalı. Almanya'da yaşayan Türkler arasında en fazla kalp damar rahatsızlıkları görülüyor" dedi.Burgazlı, her türlü rahatsızlık için erken teşhisin çok önemli olduğunu kaydederek, "Sürekli erken teşhisin önemini anlatırız. Gerçekten de kalp damar hastalıkları çok geniş bir konu. Bu ülkede yaşayan insanlarımız sağlıklarına ve yaşamlarına gerekli özeni göstermeliler" diye konuştu.Almanya'da yaşayan Türklerin sağlıklı yaşamaları için sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Burgazlı, "Buradaki Türkler arasında et ürünlerinin tüketimi Türkiye'ye oranla daha fazla. Tabii ki burada en önemli faktör ekonomik alım gücü. Buna sigara ve genetik faktörler de eklendiğinde bu ülkede yaşayan Türkler arasında en fazla ölüm nedeni kalp damar rahatsızlıklarından kaynaklanmakta" ifadesini kullandı.Türklerin sigara, kolesterol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve stres gibi tüm risk unsurlarını da göz önünde bulundurmalarını isteyen Burgazlı, "Özellikle günümüzdeki teşhis ve tedavilerde tıptaki yüksek teknolojilerden yararlanmak gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarına dikkat etmekle beraber sporu hayatın bir parçası olarak benimsemek lazım. Neden bizim insanlarımız da 100 yaşına kadar yaşamasın" şeklinde konuştu.Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılında kalp damar hastalığından ölenlerin sayısının ilk sırada yer almaya devam edeceğinin belirlendiğine de işaret eden Burgazlı, "Gerek Almanlar, gerekse Türklerde görülen kalp ve damar rahatsızlıkları her iki ırkta da birinci sırada yer almasına rağmen, hastalıklar maalesef Türklerde çok erken yaşlarda ortaya çıkıyor" dedi.Almanya'da birçok başarılı Türk doktorun olduğunu kaydeden Burgazlı, "Almanya'da görev yapan Türk doktorlarını buz dağına benzetirsek, aslında birçoğu buz dağının altında. Çok başarılı olmalarına rağmen görünmüyorlar" diye konuştu.