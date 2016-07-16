Almanya'daki Türklerin kalbi Türkiye'de



Türkiye’deki darbe girişimi ve gelişmeler Almanya yaşayan Türkler arasında da endişe yarattı. Başkent Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde birçok evde ışıkların sabaha kadar yandığı gözlendi. Televizyondan, sosyal medya üzerinden Türkiye’de ne olduğuna dair haber almaya çalışan Türkler, memleketlerindeki yakınlarını arayarak endişelerini gidermek için uğraştı.

Türkiye’deki darbe girişimi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenerek, vatandaşları sokağa çıkmaya çağırması Berlin’deki Türkler arasında da etkili oldu. Dün gece Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği önünde yaklaşık 3 bin kişi toplandı. Münih, Frankfurt, Hamburg ve Hannover’de de Türk Başkonsolosluklarının önünde Türkler toplandı. Türk nüfusunun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Türkiye kökenli 10 bin kişi dün gece sokağa döküldü.

Türkler arasındaki tek konu darbe girişimi

Erdoğan, bugün sabah saatlerinde darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Berlin’in Kreuzberg semtinin sokaklarında Türkler arasında hâlâ darbe girişimi konuşuluyor. Kuaför salonu sahibi Selim Adanur, gelişmeleri “korkunç” olarak nitelendiriyor. “Türkiye Angola değil” diyen Adanur, dün gece Bursa’da yaşayan babası ve erkek kardeşi ile telefonda konuştuğunu söylüyor. “Sokağa çıkmışlar” diye heyecanla konuşan Adanur “askerlerle polis çatışmış” diyor. Siyasetle pek ilgilenmediğini belirten Adanur, “kalbinin memleketi için attığını” dile getiriyor. Kuaför Adanur, Erdoğan’ın demokratik olarak seçildiğini, bu nedenle de “izlediği tutumda haklı” olduğunu düşünüyor. Ordu ve şiddet ile sorunların çözülemeyeceğini söyleyen Adanur, “şimdi her şeyin daha iyi olacağına” inanıyor.

Gazete büfesi sahibi Erken Yasin ise bundan sonra Türkiye'de her şeyin, özellikle de azınlıklar ve Kürtler, Aleviler için çok daha kötü olacağını düşünüyor. Bütün gece uyumadığını söyleyen Yasin “Erdoğan’ın sonunda gideceğini umdum” diyor.

Döner büfesinde çalışan Ali ise “Türkiye’de bir kez daha askerî darbe yaşanacağını hiç düşünmediğini” dile getiriyor. Endişe duyduğu için soyadını söylemek istemeyen Ali, dün gece İstanbul’da bir akrabasının öldürüldüğünü anlatıyor üzüntüyle. Ali “Darbe çözüm değil, ama Erdoğan da değil” diyor.

Kreuzberg’de çalışan ve adını söylemekten çekinen bir taksi şoförü ise bu yaşananların “bir tiyatro” olduğunu iddia ederek, bu girişimin arkasında belki de askerlerin olmadığını öne sürüyor.

'Askere karşı gelmek demokratik duyarlılık'

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu ise Türkiye’de darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından memnun. Sofuoğlu, “parlamentoyu savunmak için insanların tankların, askerlerin karşısına çıkmasını bir olgunluk işareti olarak görmek gerekir” dedi. Sofuoğlu, burada demokratik bir duyarlılığın bulunduğunu ifade etti.

Berlin Eyaleti Çalışma, Kadın ve Uyum Bakanı Dilek Kolat da, temkinli olunması konusunda uyarıda bulunarak, Türkiye’de daha fazla insanın ölmemesini dileğini dile getirdi.