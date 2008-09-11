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Dünya

Almanya'daki Türklere 'Aile Rehberi'

Berlin yönetiminin uyum politikasının bir parçası olarak Almanya'daki Türkler ve Ruslar için hazırlanan rehberde, günlük yaşamla ilgili kapsamlı bilgiler yer alıyor

11 Eylül 2008 03:00

Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, hükümet tarafından Türkçe ve Rusça olarak hazırlanan "Aile Rehberini" tanıttı.

Böhmer, düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan rehberde Almanya'daki günlük yaşamla ilgili kapsamlı bilgilerin yer aldığını ve bunun hükümetin uyum politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Rehberi Almanya'da en büyük yabancı grubunu oluşturan Türkler ve Ruslar için hazırladıklarını, ancak diğer ülkelerden gelen insanların da bu rehberden faydalanabileceğini ifade eden Böhmer, "rehberdeki bilgilerin Almanca olarak da bulunduğunu, böylece bazı kelimelerin diğer dilde ne anlama geldiğinin de görülebileceğini" belirtti.

Böhmer, Alman hükümetinin Ulusal Uyum Planı'yla göçmen vatandaşların isteklerine ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapmayı taahhüt ettiğini hatırlatarak, aileler için kaynak kitap oluşturacak bu rehber kitapları, çocuklarına Almanya'da iyi bir başlangıç hazırlamak ve ülkede iyi bir uyum şansı yakalamak isteyen göçmen ailelerine özellikle tavsiye ettiğini kaydetti.

Böhmer, 200 sayfadan oluşan rehber kitapta uyum kursları, anneler için kurslar, okul, meslek eğitimi, yetişkin eğitimi ve yardım kuruluşları gibi 63 konuda bilgilerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

İnternet üzerdinden de ulaşılabiliyor

Ücretsiz dağıtılacak rehberin mümkün olduğu kadar çok kişi tarafından alınmasını ve bunlardan istifade edilmesini istediğini belirten Böhmer, 25'şer bin adet bastırdıkları rehberlerin bir kısmını çeşitli kuruluşlara göndereceklerini, ilgi duyan vatandaşların da 0180-5778090 numaralı telefona ya da publikationen@bundesregierung.de e-posta adresine başvurarak veya bundesregierung.de adlı internet sitesine ulaşarak bu rehberlere sahip olabileceğini söyledi. (AA)

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