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Dünya

Almanya'daki Türkler, 2016'da Türkiye'ye 800 milyon euro gönderdi

Anavatanlarına para gönderen göçmenler arasında Türkler çoğunluğu oluşturuyor

28 Ağustos 2017 20:19

Almanya'da çıkan haftalık ekonomi dergisi Wirtschaftswoche'da yer halan habere göre, Almanya'da çalışan göçmenler 2016 yılında ülkelerindeki ailelerine toplam 4 milyar 200 milyon euro havale etti.

Derginin Almanya Merkez Bankası verilerine dayanarak hazırladığı habere göre, şimdiye kadar olduğu gibi en yüksek para havalesi 2016 yılında da Türkiye'ye yapıldı.

Almanya'da yaşayan Türkler her yıl 800 milyon eurodan fazla para havale ediyor. Geçen yıl da 800 milyon euro civarında paranın Türkiye'ye gönderildiğine işaret edildi.

"Havale edilen en yüksek meblağ"

Geçen yıl Almanya'daki göçmenlerin geçen yıl toplamda havale ettiği paranın 2015 yılında havale edilenden 700 milyon euro fazla olduğu ve bunun iki Alman devletinin birleşmesinden bu yana havale edilen en yüksek meblağı oluşturduğu belirtildi.

Habere göre son yıllarda özellikle Doğu Avrupa'daki AB üyesi ülkelere gönderilen parada önemli artış kaydedildi. İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'ye transfer edilen paralar 18'den 67 milyon euroya çıktı.

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