Almanya’daki Türk konsolosluklarında alarm

Almanya'da Türk başkonsolosluklarına gönderilen şüpheli zarflar kısa süreli endişe yarattı. İtfaiye ve polis tarafından birçok yerde operasyon başlatılırken zarflara incelenmek üzere el kondu. Gönderilen maddelerin hiçbir yerde zararlı olmadığı ortaya çıktı. İlk incelemelere göre bazı vakalarda gönderilen maddenin C vitamini olduğu tespit edidi.

Alman haber ajansı dpa'nın polisten edindiği bilgilere göre Mainz Başkonsolosluğu'na tanecikli bir toz gönderildi. Essen'de içinde küçük beyaz küreler, Frankfurt, Hannover ve Hamburg'da ise beyaz bir toz bulunan zarfların gönderildiği belirtiliyor. Konsolosluklar kural gereği tehlikenin olmadığı tespit edilene kadar kapatıldı.

Zarfların Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklik referandumu oylamasıyla ilgisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Almanya'da anayasa değişiklik referandumu için iki hafta süren oy verme işlemleri dün sona ermişti.

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DPA / EC, BK