Almanya'daki sığınmacı sayısı bir milyona yaklaştı



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere pazartesi günü ülkeye kabul edilen sığınmacı sayısına yönelik resmi rakamları açıkladı. İçişleri Bakanı, bu yıl Kasım ayına kadar sığınmacı sayısının 965 bine ulaştığını kaydetti. Bakan sadece Kasım ayında 206 bin 101 sığınmacının kayıt altına alındığını ifade etti.

Thomas de Maiziere, Kasım ayında kayıt altına alınan sığınmacılarla birlikte 2015 yılı için öngörülen 800 bin kişilik mülteci sayısının aşıldığını kaydetti. Bakan de Maiziere aynı zamanda son bir yıllık verilere rağmen ülkeye kabul edilen sığınmacı sayısının azaldığını belirtirken, bu yıl bir milyonun aşılacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl 238 bin 676 sığınmacı kabul edilmişti.

İçişleri Bakanı de Maiziere Berlin'deki açıklamasında, Kasım ayı ile birlikte kayıt altına alınan 964 bin 574 sığınmacıya dair verilerin gerçek rakamları yansıtmadığına da dikkat çekti. Bakan, yetkililerin sığınmacıların eyaletlere dağıtılmadan önce ülkeye ilk girişlerinde, mülteci başvurularından önce kayıt altına alındıklarını belirterek, teknik ve yasal olarak şimdiye kadar bir takım noktalarda sığınmacıların iki kez kayıt altına alındıklarının tespit edildiğini söyledi. De Maiziere, Almanya üzerinden diğer Avrupa ülkelerine geçen kimi sığınmacıların, Almanya’da da kayıt edildiklerini ifade etti.

Bakan bu nedenle ülkedeki sığınmacı sayısının 965 binin altında olduğunu ancak bu konuda henüz net bir açıklama yapamayacaklarını belirtti.

Thomas de Maiziere açıklamasında, sığınmacıların kayıtlarından sorumlu olan ve son haftalarda yoğun eleştiriler yöneltilen Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ni de korumaya aldı. İş yoğunluğuna dikkat çeken bakan, yetkililerin geçen yıla oranla yüzde 145 oranında artan mülteci başvurularını değerlendirdiklerini kaydetti.