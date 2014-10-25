Almanya'daki Selefiler'in sayısı 7 bin



Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaßes Radio Berlin Brandenburg'a yaptığı açıklamada, Almanya'daki Selefiler'in sayısının bu yılın sonuna kadar 7 bine ulaşacağını belirtti. Maaßen bu rakamın birkaç yıl öncesinde 2 bin 800 olduğunu hatırlatarak, 'Durum endişe verici' dedi. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı özellikle gençlerin Selefiler'e sempatisinin arttığını, radikal İslamcıların bu gençlere hayatlarında somut hedefler sunduğunu ifade etti. Alman yetkili Selefiler'in özellikle Müslüman, göçmen kökenli ve okul ya da sosyal hayatında başarısız gençleri hedef aldığını da vurguladı.

Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Irak ve Suriye'ye savaşmaya giden 450 kişinin Selefi çevrelerde örgütlü olduğunu söyleyerek, 'Bu kişilerden 7-10'unun intihar saldırısında öldüğü, 150 kişinin ise Almanya'ya döndüğü tahmin ediliyor' dedi.

Almanya'da farklı futbol kulüplerinden holiganlar yarın Köln'de Selefiler'e karşı protesto gösterisi düzenleyecek. Gösteriye çok sayıda aşırı sağcının da katılması bekleniyor.