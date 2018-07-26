Almanya'daki kavurucu sıcaklar biraya talebi artırdı, üreticilerden çağrı geldi: Boş şişeleri geri getirin!

T24

Bira denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Almanya’da, depozitolu şişe sıkıntısı baş gösterdi. Talep artışının ardından depozitolu bira şişelerine yeniden ulaşmakta zorluk yaşayan üreticiler, biraseverlere ‘Şişeleri geri getirin’ çağrısında bulundu.

Biranın metal kutularda değil, depozitolu cam şişelerde içildiği Almanya’da, aşırı sıcaklarla birlikte talebin artmasının ardından üretimden tüketime giden süreçte kopukluk oluştu. Kavurucu sıcaklar ve tatile giden Almanların şişeleri iade etmeksizin evde bırakması nedeniyle üreticiler zor durumda kaldı. Üretilen biralar fıçılarda kalktı, şişeler dolmayı bekler oldu.

“Yardımınıza ihtiyacımız var"

Durumdan şikayetçi bir bira tüccarı Hugo Fiege sosyal medya üzerinden müşterilerine boş şişeleri iade etmeleri için çağrıda bulundu. Fiege çağrının işe yaradığını ve satışların normale döndüğünü ifade etti.

Moritz Fiege isimli bira üreticisi de Facebook hesabından yaptığı çağrıda, “Yardımınıza ihtiyacımız var. İyi havalar ve muhteşem bira, büyük bir susuzluk yaratır. Ancak, düzenli olarak sipariş vermemize rağmen, şişelerimiz tükenmek üzere. O yüzden de lütfen yaz tatiline çıkmadan önce boş şişelerinizi iade etmeni unutmayın” dendi.