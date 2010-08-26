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Ekonomi

ALMANYA'DAKİ FORD FABRİKASI REKOR KIRDI BERLİN (A.A)

26 Ağustos 2010 16:45

-ALMANYA'DAKİ FORD FABRİKASI REKOR KIRDI BERLİN (A.A) - 26.08.2010 - Almanya'nın Saarland eyaletindeki Saarlouis kentindeki Ford fabrikası, kuruluşundan 40 yıl sonra bugün 12 milyonuncu otomobili üreterek rekor kırdı. Fabrikada düzenlenen ve Saarland Eyaleti Tarım Bakanı Christoph Hartmann'ın da katıldığı törende 12 milyonuncu araç olan beyaz renkli Ford Focus marka otomobil sergilendi. Bakan Hartmann, Ford fabrikasının kurulduğu 11 Haziran 1970 tarihinden bu yana 12 milyon araç üretilmiş olmasının büyük bir şirket başarısı olduğunu belirterek, Saarland eyaleti olarak bu başarıyla gurur duyabileceklerini söyledi. Ford şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Ford Motor Company'nin "One-Ford" stratejisi çerçevesinde Ford Focus marka otomobillerin bu yılın sonundan itibaren sadece Saarlouis'de üretileceği ve Batı Avrupa ülkelerine satılacağı, fabrikada günde 1920 araç üretildiği bildirildi. Saarlouis'deki fabrikada bugüne kadar Ford Capri, Ford Fiesta, Ford Orion, Ford Kuga, Ford Escort ve Ford Focus'un farklı modellerinin üretildiği kaydedildi.

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