Almanya'daki camilerde 'Erdoğan'ın mitingine gidin' hutbesi

Almanya'da Türkler’in gittiği Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı bir çok camide, Cuma hutbesi okunduktan sonra, “Sevgili müminler, bu hafta sonu, pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Karlsruhe’ye geliyor. Hepiniz davetlisiniz” denilerek, Karlsruhe’ye gitmeleri istendi.

Diyanetin gönderdiği hazır metni okuyan bir çok imamın, bu yazıyı da kağıttan okuduğu dikkatleri çekti.

Sözcü'nün haberine göre, cemaatten bazılarının sorusu üzerine, Bavyera’daki küçük bir caminin hocası, “Bize de bunu gönderdiler. Okumasam başımız derde girecekti” dedi.

Cemaatin tepkilerinin sürmesi üzerine, Bavyera Eyaleti’nde bulunan Eyüp Sultan Camii’nde tartışma çıktı. Vatandaşların, “İlk kez camiye siyaset soktunuz. Elinde Kuran'la kürsülere çıktılar, şimdi de camilerden siyaset çağrısı yapıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan, 10 Mayıs pazar günü Karlsruhe’deki DM Arena’da, "Gençlik Buluşması" adıyla, AKP’li seçmenlere hitap edecek.