Almanya’da zorunlu askerlik kalkıyor

T24 - NATO üyesi Almanya, ordusunu yeniden yapılandırırken, zorunlu askerlikten vazgeçiyor. Savunma Bakanı Guttenberg, 1 Temmuz’dan itibaren zorunlu askerliğin kalkacağını söyledi.



Bakan Karl-Theodor zu Guttenberg, Başbakan Angela Merkel ile Dresden kentinde düzenlediği ortak basın toplantısında, zorunlu askerlik kuralının anayasadan çıkartılmayacağını, ancak uygulamada askerliğin gönüllülük esasına dayandırılacağını söyledi. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Alman hükümeti, isteyenlerin gönüllü askerlik yapmasıyla ilgili uygulamanın ayrıntılarını Aralık ayında görüşecek.





Almanya için hassas konu



Nasyonal Sosyalizm dönemini yaşayan Almanya'da "zorunlu askerlik", ordunun topluma yabancılaşmasını önleyecek, askerî bürokrasi içinden bir grubun orduda gücü ele geçirmesini engelleyecek bir uygulama olarak görülüyordu. İktidardaki Hrıstiyan Demokratlar arasında birçok siyasetçi, zorunlu askerliği İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan demokratik Almanya'nın temel taşlarından biri olarak değerlendiriyor.



Göreve gelmesinin ardından orduda reform çalışmalarını gündeme taşıyan Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, Hrıstiyan Demokratların desteğini alabilmek için, zorunlu askerliğin anayasada kalması ancak uygulamada terk edilmesi önerisini ortaya atmıştı.



Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), geçtiğimiz hafta düzenlediği parti kongresinde, zorunlu askerliğin anayasada kalması ancak uygulamada kaldırılması yönündeki öneriye destek vermişti.



Hükümetin önerisinin yasalaşması için Federal Meclis’te de onaylanması gerekiyor.





Federal Ordu’da reform planı



Zorunlu askerliğin kalkması, Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in orduyu profesyonelleştirme ve küçültme planlarının bir parçasını oluşturuyor. Ordunun personel sayısının azalması, hükümetin tasarruf paketinin de önemli bir unsuru. Plan uyarınca, Alman ordusundaki toplam personel sayısı da 250 binden, 185 bine düşürülecek. Zorunlu askerliğin kalkacak olması ile bu kapsamda silah altına alınan askerlerin sayısında düşüş bekleniyor. Yeni plan uyarınca gönüllülerden yılda yaklaşık 7 bin 500 genç silah altına alınacak.



Alman Anayasası uyarınca, gençlerin 6 ay zorunlu askerlik yapması gerekiyor. Daha önce 9 ay olan zorunlu askerlik süresi, geçtiğimiz haziran ayında 6 aya indirilmişti.



Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin, bu 6 ay boyunca gönüllü sivil hizmette bulunma hakkı da mevcut. Son dönemdeki istatistikler, Alman gençlerin yaklaşık yüzde 15'inin zorunlu askerlik hizmeti yaptığını, yüzde 30'unun sivil toplum hizmetini tercih ettiğini, birçok gencin de askerliğe elverişli olmadıklarını gösteren sağlık raporları aldığını ortaya koyuyor.



Alman gençlerin bir bölümü, zorunlu askerlik yapmayı tercih etmelerine rağmen ihtiyaç duyulmadığı için silah altına alınmıyordu.





