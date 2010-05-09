Almanya'da Yunanistan'a yardıma onay çıktı

T24 - Alman Federal Anayasa Mahkemesi, Yunanistan'a yardım öngören paket hakkında ülkede bir grup akademisyen tarafından yapılan itirazı kabul etmeyerek, 22.4 milyar euroluk kaynağın önünü açtı.



Bu akademisyenler, Almanya’nın borç krizindeki Yunanistan’a yardım yapmasına karşı çıkarak paketin Federal Parlamento'da onaylanmasının ardından hafta içinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.



Hukukçu KarlAlbrecht Schachtschneider'in liderliğindeki ekonomi ve hukuk uzmanları Joachim Starbatty, Wilhelm Nölling, Wilhelm Hankel ve Thyssen şirketinin eski başkanı Dieter Spethmann, Yunanistan'a yardım kararının AB hukukuna aykırı olduğunu öne sürerek, söz konusu kararın ayrıca Anayasa ile güvence altına alınmış olan demokratik katılım ve mal varlığı hakkını da ihlal ettiğini savunmuştu.



Uzmanların oluşturduğu grup diğer taraftan mahkemeden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yunanistan'ın tahvillerinin teminat olarak gösterilmesi için aradığı şartları esnetmesinin, Avrupa Birliği kanunlarıyla uyumlu olup olmadığı konusunda karar vermesini istemişti.





Engel kalktı



Dava açan grup, Anayasa Mahkemesi kararı çıkana kadar yardımın yapılmasının engellenmesini talep ediyordu. Ancak itirazın mahkeme tarafından reddedilmesi, Almanya'nın borç krizi içinde boğuşan Yunanistan'a üç yıl içinde yapmayı kararlaştırdığı 22.4 milyar euroluk kaynağın önündeki engelleri de kaldırmış oldu.



Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı sorumluluğun kendisinde olması gerektiğini savunan uzmanlar, kurtarma paketinin yasal olmayan faiz teşviki içerdiğini ve Maastricht Kriterlerinin öngördüğü parasal istikrarı tehdit ettiğini ileri sürüyordu.



Söz konusu beş kişiden dördü daha önce 1998 yılında euronun, Almanya'da uygulamaya konulmasına da itiraz etmişti.







