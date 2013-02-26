Almanya'da yumurta skandalı!

Almanya'da etlerde at etine rastlanmasının yankıları sürerken şimdi de yumortaya çıkan yeni bir skandal tüketicileri şok etti.

Savcılık ülkede 200 tavuk çitliğine müşterilerini organik (bio) yumurta diye aldattıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Bu çiftliklerin bio yumurtanın üretilebilmesi için gerekli şartların hiç birine uymadıkları uzun süren araştırmalarla belirlendi.

Bio yumurtaların daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle, diğerlerine göre çok daha pahalıya satıldığı biliniyor.

Federal Tüketici Bakanı Ilse Aigner at eti skandalının ardından böyle bir olayla karşı karşıya kalmalarının kendilerini şok ettiğini belirterek, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini açıkladı.

Oldenburg savcılığı büyük bir bio yumurta yolsuzluğuna karşı 150 çiftlikte soruşturma başlattı. Ayrıca Kuzey Ren Vestfalya (NRW) ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde savcılığın 50 ayrı çiftlik de soruşturma başlattığı bildirildi. Çeşitli politikacılar yaptıkları açıklamalarda bio yumurta konusunda kontrollerin daha da sıklaştırılması gerektiği fikrinde birleştiler.