T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da yumurta skandalı!

Almanya'da etlerde at etine rastlanmasının yankıları sürerken şimdi de 200 tavuk çiftliğine soruşturma açıldı. Gerekçe ise organik diye satılan yumurtaların organik olmaması

26 Şubat 2013 10:48

Almanya'da etlerde at etine rastlanmasının yankıları sürerken şimdi de yumortaya çıkan yeni bir skandal tüketicileri şok etti.

Savcılık ülkede 200 tavuk çitliğine müşterilerini organik (bio) yumurta diye aldattıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Bu çiftliklerin bio yumurtanın üretilebilmesi için gerekli şartların hiç birine uymadıkları uzun süren araştırmalarla belirlendi.

Bio yumurtaların daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle, diğerlerine göre çok daha pahalıya satıldığı biliniyor.

Federal Tüketici Bakanı Ilse Aigner at eti skandalının ardından böyle bir olayla karşı karşıya kalmalarının kendilerini şok ettiğini belirterek, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini açıkladı.

Oldenburg savcılığı büyük bir bio yumurta yolsuzluğuna karşı 150 çiftlikte soruşturma başlattı. Ayrıca Kuzey Ren Vestfalya (NRW) ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde savcılığın 50 ayrı çiftlik de soruşturma başlattığı bildirildi. Çeşitli politikacılar yaptıkları açıklamalarda bio yumurta konusunda kontrollerin daha da sıklaştırılması gerektiği fikrinde birleştiler.

ETİKETLER

organikyumurtasavcılıksoruşturmatavukçiftlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24