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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da yoksulluk alarm veriyor

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da her beş kişiden biri yoksulluk veya sosyal dışlanma tehdidiyle karşı karşıya.

05 Kasım 2015 15:40


Merkezi Almanya'nın Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl nüfusun yüzde 20,6'sının, yani 16,5 milyon kişinin yoksulluk veya sosyal tecrit tehdidiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Kurum, bu verilerin 2013 yılına kıyasla artış gösterdiğine dikkat çekti. 2013 yılında bu oran yüzde 20,3 olarak saptanmıştı.

AB genelinde daha yüksek

Avrupa Birliği genelinde ise bu oran Almanya'daki verilerden daha yüksek. AB genelinde her dört kişiden birinin yoksulluk veya sosyal tecritle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği kriterlerine göre, kişi başına düşen ortalama gelir düzeyinin yüzde 60'ından daha az geliri olan kişi yoksul olarak kabul ediliyor.

Yoksulluk sınırı

Almanya'da 2014 yılında tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 987 euro olarak belirlenmişti. İki çocuklu bir aile için ise aylık 2 bin 72 euro gelir yoksulluk sınırı olarak kabul ediliyor.

Nüfusun yüzde beşinin ise 'aşırı yoksullukla' karşı karşıya olduğu belirlenmiş, bu kişilerin örneğin faturalarını ödeme, evini kış aylarına uygun şekilde ısıtma ve yılda bir haftalık tatili karşılama imkanı olmadığı kaydedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FederalDairesiAlmanyaAlmanya WiesbadenBirliğiDeutsche Welle Türkçe AFP/DW BÖ/HS

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