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Dünya

Almanya'da yasak genişliyor

Almanya'da sigara yasağı genişletiliyor. Tüm bar, lokal ve restoranlarda sigara içilmesinin tamamen yasaklanması istendi.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Almanya'da tüm bar, lokal ve restoranlarda sigara içilmesinin tamamen yasaklanması istendi.


Bavyera eyaletinde dün yapılan referandumda halkın yüzde 61'inin bar, lokal ve restoranlarda sigara içilmesinin tamamen yasaklanmasını istemesinin ardından, referandumu organize edenler bu yasağın ülke çapında olması çağrısında bulundu.


Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Bavyera eyalet teşkilatı genel sekreteri Natascha Kohnen, sigara yasağına karşı çıkanlara hitaben, referandumun demokrasinin bir aracı olduğunu, referandum sonucuna saygı duyulması gerektiğini söyledi.


Bavyera eyaletinde 1 Ağustostan itibaren bar, lokal, restoran ve bira çadırlarında sigara içilmesi tamamen yasaklanacak.


Almanya'da kapalı yerler için geçerli olan sigara yasağı, bar, lokal ve restoran işletmecilerinin kapalı ayrı bir bölüm oluşturması durumunda buralarda uygulanmıyor.

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