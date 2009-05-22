Almanya'da yarın cumhurbaşkanlığı seçimi var

Almanya'da yarın 13. kez cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.



Alman federal meclisinde (Bundestag) yapılacak cumhurbaşkanı seçimine Birlik partilerinin (CDU/CSU) adayı olarak Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Gesine Schwan ve Sol Parti'nin adayı Peter Sodann katılacak.



Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, Bundestag'ın 612 milletvekiliyle, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından belirlenen toplam 612 kişinin bir araya gelerek oluşturacağı 1224 üyeli "Bundesversammlung" adı verilen kurul tarafından seçilecek.



Seçimde federal mecliste bulunan 5 Türk kökenli milletvekili, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ve 8 Türk kökenli delege de oy kullanacak.



Almanya'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk aranıyor. Adaylardan biri 613 oy aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Bu turlarda salt çoğunluk elde edilememesi durumunda üçüncü turda en fazla oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.



Almanya'da bugüne kadar Köhler ile birlikte toplam 9 cumhurbaşkanı görev yaptı.



Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bugüne kadar Theodor Heuss 1949-1959, Heinrich Lübke 1959-1969, Gustav Heinemann 1969-1974, Walter Scheel 1974-1979, Karl Carstens 1979-1984, Richard von Weizsaecker 1984-1994, Roman Herzog 1994-1999, Johannes Rau 1999-2004 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. Köhler de 2004 yılından bugüne kadar bir dönem cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. (AA)

