T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Almanya'da yargılanan insan kaçakçısı Suriyelilere hapis cezası

Almanya'da bir mahkeme 2015 yılında Midilli Adası açıklarında bazıları çocuk 13 göçmenin ölümüne neden olan 3 Suriyeli insan kaçakçısına hapis cezası verdi. Türkiye'den Yunanistan'a göçmen taşıyan şişme bot Midilli Adası açıklarında bir yük gemisiyle çarp

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da bir mahkeme 2015 yılında Midilli Adası açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 13 göçmenin ölümüne neden olan Suriyeli insan kaçakçılarına hapis cezası verdi.

Mahkeme Türkiye'den Yunanistan'a geçişi ayarlayan 27 yaşındaki Suriyeliyi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Botu kullanan Suriyeli de 2.5 yıl hapse mahkum edildi.

Kaçakçılık için mali aracılık yapan üçüncü kişinin hapis cezası ise askıya alındı.

Suriyelilerin hepsi Halep'ten Almanya'ya gitmişlerdi.

Türkiye'den Yunanistan'a göçmen taşıyan şişme bot gece yarısı Midilli Adası açıklarında bir yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batmıştı.

Tarunstein kasabası savcıları yargılanan Suriyelileri, "ölümle sonuçlanan profesyonel insan kaçakçılığıyla" suçlamıştı.

Uluslararası Göç Örgütü: İspanya'ya ulaşan göçmenler geçen yıla kıyasla 3 kat arttı
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaMidilli AdasıSuriyeliTürkiye YunanistanSuriyeliyiHalep AlmanyaYunanistanSuriyelileriGöç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24