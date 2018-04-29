Almanya'da yargılanan insan kaçakçısı Suriyelilere hapis cezası

Almanya'da bir mahkeme 2015 yılında Midilli Adası açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 13 göçmenin ölümüne neden olan Suriyeli insan kaçakçılarına hapis cezası verdi.

Mahkeme Türkiye'den Yunanistan'a geçişi ayarlayan 27 yaşındaki Suriyeliyi 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Botu kullanan Suriyeli de 2.5 yıl hapse mahkum edildi.

Kaçakçılık için mali aracılık yapan üçüncü kişinin hapis cezası ise askıya alındı.

Suriyelilerin hepsi Halep'ten Almanya'ya gitmişlerdi.

Türkiye'den Yunanistan'a göçmen taşıyan şişme bot gece yarısı Midilli Adası açıklarında bir yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batmıştı.

Tarunstein kasabası savcıları yargılanan Suriyelileri, "ölümle sonuçlanan profesyonel insan kaçakçılığıyla" suçlamıştı.