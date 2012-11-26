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Yaşam

Almanya'da yangın faciası: 14 ölü

120 engellinin bulunduğu merkezde yangın çıktı

26 Kasım 2012 20:24

 

Almanya’nın güneyinde bulunan bir kasabadaki engelli merkezinde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
 
Titisee-Neustadt kasabasında yangın faciası yaşandı. Engellilerin çalıştığı bir atölyede öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yangında 7 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, saatlerdir süren yangını söndürmek için çaba sarf ediyor.
 
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
 
Söz konusu merkezde, 120 engellinin bulunduğu öğrenildi. Merkezde engellilere ahşap yapımı konusunda eğitim verildiği bildirildi.

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