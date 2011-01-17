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Dünya

Almanya'da yangın: 3 Türk öldü

Almanya'nın Wuppertal kentinde dört katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı...

17 Ocak 2011 02:00

T24 - Almanya'da bir binanın çatı katında çıkan yangında bir Türk anneyle 2 ve 5 yaşındaki iki kızı hayatını kaybetti. 

Almanya'nın Wuppertal kentinde dört katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında, Hatice Gür  ve kızları Elif ile Esra Gür yanarak yaşamını yitirdi.

Wuppertal polisi, sabah 8.30 sularında çıkan yangın yerine kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çok kısa sürede ulaşmasına rağmen anne ve iki kızının kurtarılamadığını açıkladı. 

Eyüp Gür'ün ise çıkan yangından ağır yaralı olarak kurtarıldığını ve helikopterle Dortmund kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını bildiren polis sözcüsü, yangının neden ve nasıl çıktığının araştırıldığını söyledi. 

Olay yerine giden Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Fırat Sunel, Belediye Başkanı Peter Jung, itfaiye müdürü ve diğer yetkililerden bilgi aldı. 

Başkonsolos Sunel, olayın kundaklama olmadığı bilgisini aldığını ve yangının evin içinden çıktığını tahmin edildiğini, gerçek nedenin yapılacak incelemelerden sonra gün yüzüne çıkacağını ümit ettiğini ifade etti. 

Adli tıbba kaldırılan cenazelerin, birkaç gün içinde Kütahya'ya gönderileceği belirtildi.


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