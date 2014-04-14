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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da uyum bakanına yerel seçim tepkisi

Yabancılara yerel seçimlerde oy hakkı tanınmasını savunan Alman Uyum Bakanı Aydan Özoğuz, muhafazakar siyasetçilerden tepki aldı.

14 Nisan 2014 13:21

Alman hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya'da yaşayan ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan göçmenlerin de yerel seçimlerde oy kullanması gerektiğini savundu. "Uyum demek, aynı zamanda siyasi katılım demektir" görüşünü dile getiren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz, "Herkesin yaşadığı bölgeye ilişkin oy hakkının olması demokrasi açısından önemlidir" dedi.

Aydan Özoğuz'un görüşleri iktidar ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) tepkisine yol açtı. Federal Meclis içişleri komisyonu başkanı Wolfgang Bosbach (CDU), Özoğuz'un önerisine karşı çıktı. Wolfgang Bosbach, "Vatandaşlık ile vatandaşlıktan kaynaklanan haklar arasındaki bağ son derece açıktır. Bu, böyle de kalmalıdır" dedi. Bosbach, "Yabancılara federal meclis ve eyalet seçimlerinde hak tanımadan, yalnızca belediyeler için seçme hakkı tanımak mantıksızdır" görüşünü savundu.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), Özoğuz'un talebini eleştirdi. Herrmann, "Bu ülkede kalıcı olmak ve siyasi etkide bulunmak isteyen Alman vatandaşlığına geçebilir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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