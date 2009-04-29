Almanya’da üç domuz gribi vakası doğrulandı

Almanya'da 3 domuz gribi vakası doğrulandı.



Almanya'nın önde gelen salgın hastalıkları araştırma kuruluşu olan Berlin'deki Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden birinin, Meksika seyahatinden sonra rahatsızlanarak Hamburg kentinde hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki bir kadın olduğu bildirildi.



İkinci hastanın Bavyera eyaletindeki Regensburg Üniversite Kliniği'nde tedavi gören 30 yaşlarında bir erkek, üçüncü kişinin de yine Meksika seyahatinden dönmüş olan ve Kulmbach kentinde yaşayan 37 yaşındaki bir kadın olduğu kaydedildi.

