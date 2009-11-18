Almanya'da Türkçe yayınlar tehlikede

T24 - Türkiye'de Kürtçe yayınlarla ilgili adımlar atılırken yıllarca bu konuda Türkiye'yi eleştiren, sert uyarılarda bulunan Almanya'da Türkçe konusunda tam tersi bir süreç işliyor. Ülkede yarı özerk devlet radyolarındaki Türkçe yayınlar ya kapatılıyor ya da kısıtlanıyor.



CNNTürk'ün haberine göre Türkiye'de Kürtçe yayınlarla ilgili adımlar atılırken yıllarca bu konuda Türkiye'yi eleştiren, sert uyarılarda bulunan Almanya'da Türkçe konusunda tam tersi bir süreç işliyor. Ülkede yarı özerk devlet radyolarındaki Türkçe yayınlar ya kapatılıyor ya da kısıtlanıyor.



Türkçe Almanya'da en çok konuşulan ikinci anadil. Ancak son bir yıl içerisinde atılan Türkçe karşıtı adımlar ülkede endişe yaratıyor.



Önce bu yılın başında başkent Berlin'de aralarında Türkçe'nin de olduğu 17 dilde yayın yapan Radyo Multikulti mali gerekçeler ileri sürülerek kapatıldı.



Böylece Berlin'de 34 yıllık bir sürece şahitlik etmiş Türkçe yayınlar da tarih oldu.



Aynı günlerde Berlin'de 25 yıldır hizmet veren Türk tiyatrosu "Tiyatrom"un ödeneği kesildi.



Henüz 7 ay önce açılan Alman Haber Ajansı DPA'nın Türkçe servisi de bu yıl sonunda kapatılacak.



Türkçe'ye son darbe Türklere yakınlığı ile bilinen Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR'den geldi.



Kurum bünyesindeki Türkçe yayın "Köln Radyosu" 45. Yılını kutladığı gün yönetiminden kötü bir doğum günü hediyesi aldı. Bir saatlik Türkçe sabah programlarını kaldırıp yerine Almanca yayın koyma planlarını WDR yönetimi radyonun doğum gününde açıkladı.



Bir dönem Örsan Öymen, Mehmet Ali Birand, Zülfü Livaneli, Derya Sazak gibi isimlerin de calıştığı Köln Radyosu Almanya´daki Türklerin hayatında önemlı bir yere sahip.



Türkler tepkili



Köln radyosu'nun yayınlarının haftada 10.5 saaten 5 saate indirilecek olmasına Türkler tepkili.



CNN TÜRK'e konuşan bir kişi, "Bu bir haksızlık. Bence ayrımcılığı körüklüyorlar. Türkçe yayının kalması gerekiyor bence" dedi.



Bu kısıtlama kararının ekonomik nedenlerden kaynaklandığı yönünde yapılan açıklamalar ise Türkler arasında gerçekçi bulunmuyor.



Bir diğer kişi de, "Ben normal karşılamıyorum. Tasarrufa da hizmet edeceğini sanmıyorum. Bence kaldırılması ya da kısıtlanması iyi olmaz zaten kısıtlanma kapatmaya gidecek herhalde" diye konuştu.



Almanya'da Angela Merkel hükümetinin uyum tartışmalarında sürekli Almanca üzerinde durduğu biliniyor. Son bir yıl ıcerisinde Türkçe'ye karşı atılan adımların arkasında politik nedenler olduğunu düşünenler ağırlıkta.



Bir diğer kişi de, "Türkiye'de Kürtçe yayın şürekli var. Bazı kesimin haber alma hakları kısıtlanmiyor. Ama Almanya'da türklerin bu hakkının kısıtlanması bence çok yanlış bir uygulama. Severek dinlediğimiz bir radyo sürekli yayınlarını takip ediyoruz. Ben bu kararı politik buluyorum" dedi.



Türkiye Kürtçe konusunda önemli adımlar atıp radyo ve televizyonda Kürtçe'nin önünü açarken demokrasinin lider ülkelerinden Almanya'nın politik rotasını tek dıl tek kültür yönüne çevirmesi dikkat çekiyor.

