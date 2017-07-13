Almanya'da Türk vatandaşına PKK üyeliğinden ceza

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki zanlının "yurtdışındaki terörist bir örgüte üye olma" suçundan ceza aldığı belirtildi.

Mahkeme zanlıya verilen cezada PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığını kaydederek, zanlının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğunu belirtti. Mahkeme zanlının daha önce suç işlememesinin ise "cezayı hafifletici neden" olarak dikkate alındığını belirtti.

Federal Başsavcılık zanlı hakkında üç yıl üç ay hapis cezası talep etmişti. Mahkeme heyetine göre 47 yaşındaki zanlı PKK'nın profesyonel kadrosuna dahildi ve örgütün Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu olarak görev yaptı. Mahkeme kararında zanlının daha sonra ise PKK'nın Dortmund ve Düsseldorf sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi. Heyet, zanlının örgütün propagandasını yaptığını, yeni elemanlar kazanmaya çalıştığını ve örgüte para temin etmeye çalıştığını ifade etti.

PKK 1993 yılından bu yana Almanya ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor ve terör örgütleri listesinde yer alıyor.

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