T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya’da Türk merkezine 6 molotof

Almanya'nın Dortmund kentindeki bir Türk eğitim merkezine molotof kokteyliyle saldırıda bulunuldu.

08 Şubat 2009 02:00

Almanya'nın Dortmund kentindeki bir Türk eğitim merkezine molotof kokteyliyle saldırıda bulunuldu.

Dortmund polisi, kimliği belirsiz kişilerin Türk eğitim merkezinin bulunduğu binanın duvarına 6 adet molotof kokteyli attığını, bunlardan 5'inin duvarda kırılarak önemli bir hasara yol açmadığını bildirdi.

Polis, camdan binanın içine düşen bir molotof kokteylinin ise kısa bir sürede söndüğünü belirtti.

Bir görgü tanığı, olay yerinde 4 genci gördüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis, saldırının ne amaçla yapıldığının henüz bilinmediğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24