Almanya'da tüm poşetler paralı olacak

Almanya plastik ürünlerin neden olduğu çevre kirliliğini azaltmak amacıyla marketlerde paralı olan plastik poşet uygulamasının kapması genişletiliyor. Almanya’da bir yılda kişi başına ortalama 71 plastik poşet kullanılıyor. Çevre için oldukça zararlı olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla, şu anda sadece marketlerde paralı olan plastik poşet uygulaması, bütün dükkanlara taşınacak.

Der Spiegel dergisine açıklama yapan Almanya Ticaret Birliği (HDE) 1 Nisan'dan itibaren ilk aşamada iş yerlerinin yüzde 60’ının, 2018 yılına kadarsa yüzde 80’inin poşetleri ücret karşılığında vereceklerini bildirdi.



Nisan ayından itibaren tekstil ve elektronik sektörleri de dahil olmak üzere birçok sektörde poşetler paralı hale gelecek.