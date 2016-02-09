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Dünya

Almanya'da tren kazası; 8 ölü, 150 yaralı

Almanya’nın Bavyara bölgesinde meydana gelen kazada 50's, ağır en az 100 yaralının olduğu öğrenildi

09 Şubat 2016 12:09

Almanya'nın güneyinde sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 150 yolcu ise yaralandı.

AP’nin haberine göre; Almanya’nın Bavyara bölgesindeki, Münih'in 60 kilometre güneybatısında yer alan Bad Aibling yakınlarında iki tren çarpıştı. Yerel saatle 06.48'de meydana gelen kaza ile ilgili polisin yaptığı açıklamada 8 ölünün olduğu ve 150'ye yakın kişinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca 50 yaralının durumunun ağır olduğu da ifade edildi.

Şehrin girişinde sekiz tane kurtarma helikopteri bulunuyor ve kurtarma ekipleri de kaza alanına doğru gitti. Kaza yerine ambülans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Tren kazasının meydana geldiği bölgede, Bavyera eyaleti tarafından işletmesi yapılan iki katlı trenler sefer yapıyor.

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