-ALMANYA'DA TREN KAZASI: 10 ÖLÜ BERLİN (A.A) - 30.01.2011 - Almanya'nın kuzeyindeki Saksonya-Anhalt eyaletinde yolcu treniyle yük treninin çarpışması sonucunda 10 yolçu öldü, 18'i ağır 35 yolcu yaralandı. DAPD haber ajansına göre, kaza Oschersleben kenti yakınında oldu. Gece meydana gelen kazadan sonra kurtarma çalışmaları devam ederken polis, kaza nedeni ile ilgili henüz açıklama yapmadı. ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaleti İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rüdiger Erben, Oschersleben-Hordorf köyü yakınlarındaki kazada 10 kişinin öldüğünü, 8'i ağır 35 kişinin yaralandığını bildirdi. Erben, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg yakınlarında, başkent Berlin'in 200 kilometre güneybatısında yolcu treniyle yük treninin çarpışması sonucu 10 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirtti. Polis yetkilisi Frank Küssner, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.