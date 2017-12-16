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Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'da trafik kazalarında 67 yılda 780 bin ölü

Der Spiegel dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre Almanya’da 1950'den bu yana meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 780 bin kişi yaşamını yitirdi.

16 Aralık 2017 16:51

Haftalık Der Spiegel dergisinde yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'da 1950 yılından beri yaklaşık 780 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Freiburg Albert- Ludwig Üniversitesi'nden tarihçi Peter Itzen tarafından yapılan araştırmaya göre, trafik kazalarında yaralananların sayısının ise 31 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Itzen araştırmasında, 1950'li ve 1960'lı yıllarda ölümlü trafik kazalarının normal kabul edildiğine, bu yıllarda otomobilin modern yaşama geçişin bir parçası olarak görüldüğüne işaret ediyor. Ancak, 1970 yılında sadece Batı Almanya’da trafik kazalarında yaklaşık 21 bin kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, bu zihniyetin değiştiği ifade ediliyor.

Almanya’da trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların engellenmesi için 1972 yılında karayollarında hız sınırı getirildiği, 1973 yılında kandaki alkol oranının 0,8 promil ile sınırlandırıldığı belirtiliyor. Alınan önlemler kapsamında 1974'te emniyet kemerinin takılması, 1978'de araçlara ABS fren sistemi ve 1980’de de hava yastığı zorunluluğu getirildiğine dikkat çekiliyor.

Haberde Almanya’da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 3 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 400 bin kişinin de yaralandığı kaydedildi.

AFP, JD/BW

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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