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Ekonomi

Almanya'da toptan satışlar ilk çeyrekte yıllık yüzde 0.8 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Almanya’da toptan satış ticaretinden elde edilen ciro 2018’in ilk çeyreğinde 2017’nin ilk çeyreğine göre reel yüzde 0

07 Haziran 2018 14:51

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Almanya’da toptan satış ticaretinden elde edilen ciro 2018’in ilk çeyreğinde 2017’nin ilk çeyreğine göre reel yüzde 0.8, nominal yüzde 1.9 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre Mart 2018’de toptan satış ticareti cirosu geçen yılın aynı ayına göre reel yüzde 4.3, nominal yüzde 3.2 düştü.

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında ise Mart 2018 toptan satışlar cirosu bir önceki aya göre reel yüzde 2.1, nominal yüzde 2.3 düştü.

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