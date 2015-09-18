Almanya'da 'teröre destek' davası

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamaya göre, zanlılar kurdukları bir şebekeyle
Suriye'de faaliyet gösteren birçok terör örgütüne destek verdi. Almanya'dan Suriye'ye
gitmek isteyen gönüllü savaşçılara danışmanlık yapıldığı, irtibat kurulacak kişilerin
bildirildiği ve seyahat masraflarının karşılanmasında yardım sağlandığı belirtildi.
Yaşları 23 – 59 arasında değişen zanlılar, IŞİD, "Ahrar El Şam" ve "Cund El Şam"
isimli yabancı terör örgütlerine destek sağlamakla suçlanıyor. Zanlılardan 6'sının
Alman, diğerinin ise Pakistan vatandaşı olduğu belirtildi. Zanlılardan birinin "temin
ettiği" 15 otomobili Suriye'ye götürdüğü kaydedildi.
Toplam 7 kişi hakkında yabancı terör örgütlerine destek vermek suçlamasıyla
Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dava açıldı. Zanlılardan ikisi halen tutuklu
bulunuyor. Zanlılar, Köln çevresinde kasım ayında yapılan bir operasyonda ele
geçirilmişti.