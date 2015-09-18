Almanya'da 'teröre destek' davası

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamaya göre, zanlılar kurdukları bir şebekeyle

Suriye'de faaliyet gösteren birçok terör örgütüne destek verdi. Almanya'dan Suriye'ye

gitmek isteyen gönüllü savaşçılara danışmanlık yapıldığı, irtibat kurulacak kişilerin

bildirildiği ve seyahat masraflarının karşılanmasında yardım sağlandığı belirtildi.

Yaşları 23 – 59 arasında değişen zanlılar, IŞİD, "Ahrar El Şam" ve "Cund El Şam"

isimli yabancı terör örgütlerine destek sağlamakla suçlanıyor. Zanlılardan 6'sının

Alman, diğerinin ise Pakistan vatandaşı olduğu belirtildi. Zanlılardan birinin "temin

ettiği" 15 otomobili Suriye'ye götürdüğü kaydedildi.

Toplam 7 kişi hakkında yabancı terör örgütlerine destek vermek suçlamasıyla

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dava açıldı. Zanlılardan ikisi halen tutuklu

bulunuyor. Zanlılar, Köln çevresinde kasım ayında yapılan bir operasyonda ele

geçirilmişti.

