Almanya'da terör zanlısı 7 Türk tutuklandı

Almanya’nın 4 eyaletinde, Federal Polis Özel Kuvvetler Timi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör zanlısı 7 Türk tutuklandı. Operasyonla ilgili açıklama yapan Federal Başsavcılık, Türk Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) örgütüne bağlı 1'i kadın 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Federal Başsavcılık'ın açıkladığı listeye göre, tutuklanan TKP/ML üyelerinin listesi şu şekilde:

-Örgüt lideri Müslüm E. (55)

-Dilay Banu B. (44)

-Türk kökenli Alman vatandaşı Erhan A. (49)

-Türk kökenli Alman vatandaşı Haydar B. (67)

-Türk vatandaşı Musa D. (55)

-Türk vatandaşı Sinan A. (47)

-Türk vatandaşı Seyit Ali U. (45)

Federal savcılık Müslüm E’nin radikal bir komünist grubun uluslararası yöneticisi olduğunu ve örgütün elebaşı olduğu para, eleman, eğitim gibi aktivitelerde bulunduğunu açıkladı.