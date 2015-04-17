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Almanya'da terör zanlısı 7 Türk tutuklandı

4 eyalette eş zamanlı olarak düzelenen operasyonda tutuklanan yedi kişinin TKP/ML üyesi olduğu açıklandı

17 Nisan 2015 01:00

Almanya’nın 4 eyaletinde, Federal Polis Özel Kuvvetler Timi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör zanlısı 7 Türk tutuklandı. Operasyonla ilgili açıklama yapan Federal Başsavcılık, Türk Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) örgütüne bağlı 1'i kadın 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Federal Başsavcılık'ın açıkladığı listeye göre, tutuklanan TKP/ML üyelerinin listesi şu şekilde:

-Örgüt lideri Müslüm E. (55) 
-Dilay Banu B. (44)
-Türk kökenli Alman vatandaşı Erhan A. (49)
-Türk kökenli Alman vatandaşı Haydar B. (67)
-Türk vatandaşı Musa D. (55)
-Türk vatandaşı Sinan A. (47)
-Türk vatandaşı Seyit Ali U. (45)

Federal savcılık Müslüm E’nin radikal bir komünist grubun uluslararası yöneticisi olduğunu ve örgütün elebaşı olduğu para, eleman, eğitim gibi aktivitelerde bulunduğunu açıkladı.

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