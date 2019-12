-ALMANYA'DA TERÖR TEHDİDİ BERLİN (A.A) - 17.11.2010 - Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkede kasım ayı sonunda terör eylemi düzenleneceği yönünde somut ipuçlarını izlediklerini söyledi. Maiziere, bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'daki terör tehdidi durumunun ilk kez değiştiğini ve tehdidin arttığını belirterek, "Almanya'da kasım ayı sonunda terör eylemi yapılacağına dair somut ipuçlarını izliyoruz" şeklinde konuştu. Almanya'daki radikal dinci kesimin eylem hazırlığı içinde olduğu yönünde somut ipuçları bulunduğunu ifade eden Maiziere, Yemen'den bir kargo uçağıyla Almanya'ya gelen bombalı paket olayının da teröristlerin her türlü şarta uyum sağlama yeteneğine sahip olduğunu ve eylemler konusunda inatçı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Ülkedeki güvenlik birimlerinin her türlü tedbiri aldığını belirten Maiziere, gelişmelerden endişe duyduğunu, ancak paniğe kapılmak için bir neden olmadığını söyledi. Eyalet hükümetlerini de gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Maiziere, müttefik ülkelerin istihbarat birimleri ile işbirliği yaparak vatandaşların korunması için ellerinden gelen her türlü çabayı harcayacaklarını kaydetti. Havaalanlarında ve tren istasyonlarında güvenlik önlemlerinin ve kontrollerin artırılması talimatını verdiğini de belirten Maiziere, "Vatandaşlar bazı önlemleri görecek, bazı önlemleri görmeyecek" dedi.