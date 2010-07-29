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Yaşam

Almanya'da 'tecavüz'den yargılanan sunucu serbest bırakıldı

Sevgilisine tecavüz edip yaraladığı iddiasıyla dört aydır cezaevinde bulunan Jörg Kachelmann'ın yargılanması tutuksuz olarak sürecek.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Sevgilisine tecavüz edip bıçakla yaraladığı iddiasıyla dört aydır cezaevinde bulunan Almanya'nın tanınmış havadurumu sunucusu Jörg Kachelmann, Karlsruhe Yüksel Eyalet Mahkemesi kararıyla serbest bırakıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın çalışanı Kachelmann'ın tutukluluk durumunu kaldıran mahkeme, dava sürecinde ağır suç şüphesinin ve dolayısıyla kaçma olasılığının bulunmadığına karar verdi. İsviçreli Kachelmann'ın avukatı Reinhard Birkenstock, mahkemenin bir hukuk skandalına sınır getirdiğini, şimdi müvekkiliyle ana davaya hazırlanacağını belirtti.

ARD'de akşamları yayımlanan ana haber bülteninden sonra eğlenceli bir tarzda sunduğu havadurumu tahminleriyle ülke çapında tanınan 52 yaşındaki Kachelmann, Baden-Württemberg eyaletinin Schwetzingen kentinde, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine tecavüz etmek ve bıçakla boğazından yaralamakla suçlanıyor.

Kachelmann, 6 Eylül'de hâkim karşısına çıkacak.


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