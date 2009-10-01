Almanya'da tartışmalı film yayınlandı

Alman devlet televizyonu, İtalyan Taviani Kardeşler'in çektiği ve Türkiye’nin diplomatik tepki gösterdiği Ermeni meselesini konu alan filmi yayınladı.



Almanca ‘Haus der Lerchen' (Tarla Kuşlu ev) adlı 115 dakikalık film bugün saat 00.35’te ekrana getirildi. Taviani Kardeşler'in 2007’de çektiği, İtalyanca ‘La masseria delle allodole' (Tarla Kuşlu Ev) adlı sinema filmi daha önce de 57'inci Berlin Film Festivali'nde gösterilmişti. Film, İtalya, Fransa, İspanya ve Bulgaristan ortak yapımı...



Bulgaristan'da çekildi



İspanyol Paz Vega ve Angela Molina ile Fransız oyuncu Andre Dussollier, Alman sinema oyuncusu Moritz Bleibtreu rol aldığı yaklaşık 9 milyon dolara mal olan film Bulgaristan’da çekildi. Filme Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi’nin sinema fonu Eurimages destek verirken Ankara’nın filmle ilgili diplomatik girişimleri sonuç vermemişti.



İtalyan Taviani Kardeşler'in 57'nci Uluslararası Berlin Film Festivali programında yer alan ve aynı konuyu işleyen filmi sözde Ermeni soykırımı tartışmalarını alevlendirmişti. Ermeni meselesi ile ilgili çekilen ilk büyük yapım sayılan, Ermeni asıllı Kanadalı yönetmen Atom Egoyan imzalı ‘Ararat' filmi de ilk olarak 2002 yılında Berlinale’de sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu.



İtalyan sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Paolo ve Vittorio Taviani Kardeşler'in çektiği ‘La masseria delle allodole' (Tarla Kuşlu Ev) isimli filmle ilgili “Yola çıkış noktamız, İtalya’da yaşayan Ermeni Bayan Antonia Arslan’ın romanı oldu. Bu romanı okuduktan sonra uzun bir süre araştırma yaptık. Ama filmimiz tarihi bir belge olma iddiasında değil. Biz sinemacıyız, tarihçi değil. Mesela yaşananların soykırım mı olduğu sorusuna cevap vermiyoruz” demişti.



Romanın konusu



Romanın konusu kısaca şöyle: Ermeni Bayan Antonia Arslan, büyükanne ve büyükbabası zamanında Anadolu'dan göç etmiş, arkada kalan diğer aile fertleri ise iddiaya göre Türkiye'de öldürülmüş.



Hollywood’a karşı Avrupa sinemasını korumak için kurulan ve Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde çalışan Eurimages’ın, Taviani Kardeşler’in Ermenilere yönelik sözde katliamı anlatan filmine mali destek vermesi Türkiye’de uzun süre tartışılmıştı.



