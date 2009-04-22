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Dünya

Almanya'da tartışılacak nüfus sayımı

Almanya'da 2011 yılında yapılacak nüfus sayımında ilk kez vatandaşlara din ve etnik köken de sorulması planlanıyor.

22 Nisan 2009 03:00

Almanya'da 2011 yılında yapılacak nüfus sayımında ilk kez vatandaşların dininin ve etnik kökeninin de sorulması planlanıyor.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Milletvekili Hans-Peter Uhl ve Hristiyan Demokrat Birlik Partili Milletvekili (CDU) Kristina Köhler, bu konuda yaptıkları açıklamada, iktidardaki Birlik partileriyle (CDU/CSU)koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) bu konuda anlaşma sağladığını bildirdiler.

Varılan anlaşmaya göre, nüfus sayımı sırasında vatandaşlara dinleri ve göçmenlerin sayısı hakkında bilgi edinmek amacıyla etnik kökenleri de sorulacak.

Nüfus sayımı sırasında vatandaşlara dinlerinin sorulması önerisi Birlik partilerinden gelmişti.

Almanya'da yapılacak nüfus sayımı sırasında daha önceki bilgisayar verilerinden faydalanılacağı için vatandaşların tümüne soru sorulmayacağı bildirildi.

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