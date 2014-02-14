Almanya'da Tarım Bakanı istifa etti



Polis, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Sebastian Edathy'nin ev ve bürosunda arama yapmış, eski milletvekilinin federal meclisteki bürosu da aranmıştı.

İddialara göre, SPD lideri Sigmar Gabriel, Edathy hakkındaki suçlamaya ilişkin geçen yılın ekim ayında, Üçüncü Merkel hükümetinde Tarım Bakanlığına getirilen, dönemin İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich tarafından uyarıldı. Gabriel'in de bu bilgiyi, aralarında Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'ın da bulunduğu diğer SPD'li yetkililerle paylaştığı ileri sürülüyor.

Edathy ile soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri, eski milletvekilinin hakkında yürütülen çocuk pornografisi soruşturmasıyla ilgili uyarılmış, bunun üzerine delilleri yok etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Gelişmeler üzerine önce öğleden önce görevinden ayrılmayacağını açıklayan Hans-Peter Friedrich, akşamüzeri düzenlediği bir basın toplantısıyla istifasını duyurdu.