T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Almanya'da sürpriz büyüme

Almanya'da gayri safi yurtiçi hasıla bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 büyüdü.

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Almanya'da gayri safi yurtiçi hasıla bu yılın ilk çeyreğinde beklenmedik bir biçimde yüzde 0.2 büyüdü. Federal İstatistik Ofisi Avrupa'nın en büyük ekonomisinin üst üste dördüncü çeyreği de büyümeyle kapattığını açıkladı.


Reuters anketine katılan analistler Almanya'da GSYH'nin, çeyrek dönem bazında değişim göstermeyeceğini bekliyordu.


Ekipman alanında yapılan yatırımlarda ve ihracatta gözlenen artışın, inşaat faaliyetleri ve özel tüketimdeki zayıflamayı bastırması Almanya'da ilk çeyrek GSYH'sinde gözlenen beklenmedik artışa katkı sağladı.  (Ntvmsnbc)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24