Almanya'da sürpriz büyüme

T24- Almanya'da gayri safi yurtiçi hasıla bu yılın ilk çeyreğinde beklenmedik bir biçimde yüzde 0.2 büyüdü. Federal İstatistik Ofisi Avrupa'nın en büyük ekonomisinin üst üste dördüncü çeyreği de büyümeyle kapattığını açıkladı.



Reuters anketine katılan analistler Almanya'da GSYH'nin, çeyrek dönem bazında değişim göstermeyeceğini bekliyordu.



Ekipman alanında yapılan yatırımlarda ve ihracatta gözlenen artışın, inşaat faaliyetleri ve özel tüketimdeki zayıflamayı bastırması Almanya'da ilk çeyrek GSYH'sinde gözlenen beklenmedik artışa katkı sağladı. (Ntvmsnbc)